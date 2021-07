Piromane colpisce in città: auto a fuoco in via Bertola, via Cavour e piazzale Caio Mario [FOTO E VIDEO]

Paura in centro a Torino dove stanotte un piromane ha incendiato decine di auto e scooter tra via Bertola e via Cavour. Nelle prime ore del giorno, oltre alle vetture, sono andate in fiamme anche una tabaccheria e il dehor di un ristorante. Ma non soltanto: un rogo ancora più importante, con oltre una quindicina di veicoli che sono andate a fuoco, ha coinvolto piazzale Caio Mario all'ora di pranzo.

E' dunque partita la caccia all'uomo anche se al momento si indaga contro ignoti. Già in passato a Torino un piromane aveva spaventato i proprietari delle auto con alcune azioni ravvicinate, ma mai di questa portata. Al momento, fortunatamente, non risultano feriti o persone coinvolte.

I Vigili del fuoco sono intervenuti in massa in piazzale Caio Mario per domare il grosso incendio. Numerose le squadre impegnate. I danni sono stati ingentissimi, visto che molte vetture sono andate completamente distrutte.

Sui roghi indagano i carabinieri, che avrebbero acquisito immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.