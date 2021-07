Non può salire sul tram fermo al semaforo ed esplode di rabbia: pugni, calci e sputi, poi minaccia tre addetti Gtt con un coltello

Calci e pugni, sputi, minacce con dei cocci di bottiglia e, infine, con un coltello di grosse dimensioni: ha mostrato il peggio di sé un giovane di diciannove anni che ieri è esploso di rabbia quando si è visto negare la possibilità di salire su un tram Gtt.

Il ragazzo pretendeva infatti che l'autista gli aprisse le porte mentre il mezzo era fermo al semaforo ma ben lontano dalla fermata, nei pressi della stazione di Porta Nuova. Al diniego del conducente del tram, ha iniziato la sua scenata, colpendo con molta violenza le porte del mezzo con dei pugni. Questo suo atteggiamento ha subito richiamato l’attenzione di alcuni addetti Gtt che erano lì a poca distanza e che sono immediatamente intervenuti per calmare il giovane e per spiegargli che mai l’autista avrebbe potuto acconsentire alla sua richiesta, considerata la pericolosità della manovra.

Il diciannovenne, italiano, ha allora rivolto la propria aggressività nei confronti dei tre operatori: li ha raggiunti e, dopo aver sputato in faccia a due di loro, ha estratto dal marsupio un coltello di grosse dimensioni, che ha brandito a casaccio nei loro confronti. Alcuni passanti hanno allora avvisato il 112, facendo fuggire il ragazzo che ha buttato il coltello in un cestino di rifiuti nei pressi della stazione.

Per garantirsi la fuga, il diciannovenne ha afferrato una bottiglia di birra, vuota, trovata per strada e con quella ha minacciato uno degli operatori, che lo stava inseguendo. E' inoltre riuscito a togliergli dalle mani il telefono per impedirgli di comunicare con le forze dell’ordine, poi lo ha scaraventato a terra colpendolo con calci e pugni. Nonostante l'intervento degli altri due addetti per placare la furia del ragazzo, quest’ultimo, durante la colluttazione, è riuscito a impossessarsi anche del computer palmare di servizio, che ha usato come arma impropria. Dopodiché ha continuato la fuga fino in corso Matteotti, dove è stato definitivamente raggiunto e fermato dal personale della Squadra Volanti della polizia.

Il giovane, senza fissa dimora e con numerosi precedenti negli ultimi 2 anni, è stato arrestato per violenza, minaccia e lesioni personali a pubblico ufficiale, nonché danneggiamento aggravato. Il coltello utilizzato e gettato in un cassonetto dei rifiuti nei pressi della Stazione Porta Nuova è stata rinvenuto dai poliziotti e sottoposto a sequestro.