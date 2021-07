Domani mattina a Torino i funerali di Angelo Del Boca

Si svolgeranno domani, giovedì 8 luglio, i funerali di Angelo Del Boca, il giornalista - scrittore morti ieri a 96 anni. La cerimonia funebre si terrà alle 10.30 nella parrocchia del Nazzareno a Torino, città dove Del Boca abitava.

Del Boca era legatissimo all’Ossola. Oltre ad aver ricevuto il premio Repubblica dell’Ossola da parte del comune di Domodossola, lo scrittore era stato anche insignito della cittadinanza di Crodo. Un riconoscimento avvenuto due anni fa (nella foto è col sindaco Ermanno Savoia).

Del Boca infatti soggiornava spesso in alla Valle Antigorio, in località La Rondola sulla strada per Mozzio.