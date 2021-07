Il Banksy di Torino omaggia la Carrà: "Ha portato il dibattito Lgbtqia nei media" [FOTO]

Un viso attorniato dal tradizionale caschetto biondo e la bocca a forma di cuore, dipinta a metà di rosso e l'altra metà con la bandiera arcobaleno. Il Banksy di Torino ha scelto così di omaggiare Raffaella Carrà, con due poster affissi ieri sera in piazza Zara e corso Galileo Galilei 44.

Andrea Villa ha deciso di ritrarre la nota presentatrice, morta negli scorsi giorni, perché "è stata uno dei primi personaggi pubblici italiani che ha portato il dibattito Lgbtqia nel pop e nei mass media, ha portato la questione di genere e l' emancipazione femminile in Rai quando il delitto d' onore era ancora legale".

E proprio il suo pubblico e tutto viale Mazzini ieri gli ha reso omaggio durante il corteo con il feretro della ballerina che ha toccato i punti cardini della sua carriera a Roma, per poi arrivare alla camera ardente allestita in Campidoglio.

"Nonostante la maggior parte della produzione performativa della Carrà - aggiunge Villa - sia stata spensierata e apolitica, la sua opinione e la sua visibilità hanno fatto molto per portare alla luce temi importanti in un paese avulso dalle questioni di genere".

"A volte per fare una rivoluzione non servono grandi battaglie, basta decidere di dire la cosa moralmente giusta in un mondo moralmente ingiusto" conclude il Banksy di Torino, che aveva dedicato l'ultimo lavoro a Seid Visin, giovane ex promessa del Milan che si è suicidato.