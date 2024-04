Venaria diventa capitale: oggi al via il G7 del Clima (tra timori di incidenti), sabato la partenza del Giro

Per una settimana Venaria diventa centro di gravità permanente (ci consenta l'espressione, il compianto maestro Franco Battiato) della politica e dello sport. Prende il via oggi, domenica 28 aprile, per concludersi martedì 30 il G7 su Clima, Energia e Ambiente, che porterà in città circa 150 esponenti dai principali paesi del mondo per affrontare il tema dei cambiamenti climatici.

La staffetta tra politica e sport proseguirà sabato 4 maggio, quando da Venaria prenderà il via la nuova edizione del Giro d'Italia, con la tappa inaugurale che si concluderà a Torino, dopo essere transitata anche da Superga, per rendere omaggio al Grande Torino, nel 75° anniversario della tragedia aerea che pose fine alla leggenda degli Invincibili.

Premesse poco incoraggianti negli ultimi giorni

Col passare delle ore, cresce anche il timore di incidenti e contestazioni. Le premesse, d'altra parte, non sono incoraggianti: nei giorni scorsi Ultima Generazione ha fatto capire che il G7 non sarà il benvenuto a Venaria, con vernice e scritte sui muri del cinema della città, altra tensione si è registrata venerdì al centro Rai di Torino, con gli Extinction Rebellion ieri 'protagonisti' al grattacielo Intesa Sanpaolo, avendo sempre nel mirino l'appuntamento politico che inizia alla Reggia.

Per questo, sono state rafforzate le misure di sicurezza a Venaria, per prevenire possibili tensioni, visto che sono annunciati presidi e manifestazioni di movimenti e attivisti per l'ambiente, senza contare l'annunciata presenza di Askatasuna e No Tav. Oggi pomeriggio, dalle 14 alle 18, è annunciata una contromanifestazione di protesta al "G7" che sarà caratterizzata sia da un presidio nel Parco Galileo Galilei di corso Papa Giovanni XXIII sia da un corteo che si snoderà per le vie limitrofe al centro cittadino, con il sindaco Fabio Giulivi che ha 'caldamente consigliato' la chiusura delle attività commerciali che si trovano lungo il percorso della manifestazione, oltre allo spostamento dei veicoli in altre aree.

Istituite zona gialla e rossa a Venaria

Per questo, in occasione del G7 del Clima, la Questura ha deciso di transennare il centro di Venaria (anche se ufficialmente non è stata istituita una zona rossa), che sarà ad accesso esclusivo, con una zona gialla ad accesso limitato. I residenti, i titolari e i dipendenti di attività commerciali/economiche ricadenti nella zona gialla dovranno munirsi di Pass, che dovrà essere esibito unitamente ad un documento di riconoscimento alle autorità di polizia per poter accedere all’interno della zona gialla.

Le vie coinvolte dal provvedimento saranno le seguenti:

• Via A. di Castellamonte

• Viale Carlo Emanuele II

• Via Mensa da Piazza della Repubblica a Via XX Settembre

• Via Battisti

• Via XX Settembre

• Via Lamarmora

• Via Mascia Quirino

• Via Montello da Via Mascia Quirino a Via Prati

• Via Prati

• Via Don Sapino da Via Prati a Via Sciesa

• Via Sauro da Via Montello a Via Don Sapino

Misure di sicurezza rafforzate anche a Torino

Ma saranno sotto stretta sorveglianza anche gli hotel torinesi che ospitano le varie delegazioni in arrivo da oggi, anche se non sono previste chiusure di vie o limitazioni al traffico. Tutt'altro clima ci sarà sabato, per il via della carovana rosa. Ma la partenza del Giro, anche se manca meno di una settimana, adesso appare ancora lontana.