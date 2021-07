Migrante suicida, al Cpr accertamenti a tappeto da parte della magistratura

Accertamenti a tappeto sul Cpr di Torino sono in corso da parte della procura nell'ambito dell'inchiesta avviata il mese scorso dopo il suicidio di un migrante, Moussa Balde.

I controlli riguardano circa un anno di attività e sono concentrati, in particolare, sulle modalità con cui è stata prestata l'assistenza sanitaria (ed eventualmente psicologica) sulle persone trattenute. Non è ancora stata compiuta una stima ma i casi da prendere in esame, attraverso l'analisi della documentazione, potrebbero essere decine.

Balde, originario della Guinea, era stato rinchiuso nel Cpr dopo un'aggressione di cui era rimasto vittima a Ventimiglia: era emerso che era irregolare sul territorio nazionale.