Il mondo torinese della radio piange la scomparsa di Donato Musto, fondatore di Energy

Lutto nel mondo dell’editoria radiofonica piemontese per la scomparsa di Donato Musto, storico tecnico di alta frequenza dell’etere locale, nonché fondatore di Radio Energy. Musto si è spento ieri mattina dopo una lunga malattia.

Radio Energy, guidata dal figlio Giancarlo, è un'emittente con base operativa nel cuore di Torino, che in tempi recenti ha esteso la propria copertura a gran parte della penisola italiana. Oggi è possibile ascoltarla in DAB+ in Piemonte, Lombardia, Liguria e Costa Azzurra, Veneto, Toscana, Lazio, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia, tramite i mux Mediadab.

La camera ardente è stata aperta dal pomeriggio di ieri, venerdì 26 aprile, presso “La Casa Funeraria di Eurofunerali” in Via Sestriere, 21 a Torino. Nello stesso luogo si terrà anche il rosario domenica 28 aprile, alle ore 17. Le esequie si terranno lunedì 29 aprile, alle ore 9:30, presso la Parrocchia di Sant'Alfonso Maria de' Liguori in Via Netro, 3 a Torino.

La redazione di Energy si stringe al dolore della moglie Anna e dei figli Gianluca, Giancarlo e Massimiliano.