Si mette alla guida pur non potendolo fare: denunciato un 37enne

Lo hanno scoperto mentre guidava senza aver mai conseguito la patente: per questo, un 37enne marocchino è stato denunciato dalla polizia.

Gli agenti lo avevano fermato in piazza Bengasi, mentre viaggiava diretto verso il centro città. L'uomo ha subito esibito il permesso di soggiorno, ma non la patente. Difatti, a causa dei suoi numerosi precedenti di polizia, non era stato possibile per lui conseguirla. Già in passato era stato più volte sorpreso alla guida e per due volte in stato di ebbrezza. L’uomo, pertanto, è stato denunciato in quanto recidivo.