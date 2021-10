Nichelino premiata fra le sedi di tappa del Giro al top per la raccolta differenziata

Un momento finale apprezzato dai promotori locali e dai Partner di Ride Green che ogni anno si rinnovano, che credono nel valore e nell’utilità di questa iniziativa. In particolare, un grande impulso nonché un fattivo contributo viene proprio dai Comuni delle singole tappe del Giro d’Italia che fanno da tramite tra le società e i consorzi locali per arruolare volontari su tutto il territorio nazionale nelle eco-isole, durante le 21 tappe per la corretta gestione dei flussi.