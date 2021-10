Allarme Unione ciechi Torino: "Monopattini pericolosi, c'è chi ha paura ad uscire da solo"

L'Unione, che a Torino e provincia conta un migliaio di iscritti, vuole fare valere le proprie ragioni dopo la diffusione capillare di monopattini e bike sharing. "Da anni ci battiamo per garantire l'autonomia della mobilità - spiega Laiolo - ma con la diffusione di monopattini e bike sharing si é fatto un grosso passo indietro che ci danneggia".

"Non c'è punto di riferimento normativo"

"Purtroppo in questo momento - spiega l'avvocato Stefano Commodo - non c'é un punto di riferimento normativo. L'Unione italiana ciechi vuole partecipare al tavolo previsto in Comune per proporre delle soluzioni condivise".

"Dal Comune di Torino nessuna risposta"

"É stata inviata una nota in Municipio, ma al momento non é giunta alcuna risposta. Purtroppo - osserva il legale - capita spesso che le nostre amministrazioni si dimentichino di ascoltare i soggetti coinvolti, ma é innegabile che i monopattini stiano creando dei disagi fortissimi, penso ai tanti mezzi abbandonati in maniera selvaggia".