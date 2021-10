Damilano: "Dalla Meloni segnale forte per allargare gli orizzonti e dare un futuro a Torino"

"Anche Giorgia Meloni ha scelto il progetto civico di Torino Bellissima. Ha voluto dare un segnale forte spiegando che la politica non ha abdicato, ma ha allargato gli orizzonti". E' quanto scrive su Facebook il candidato sindaco del centrodestra e di Torino Bellissima, Paolo Damilano, all'indomani della giornata torinese della leader di Fratelli d'Italia.

"La politica sceglie un progetto civico per cambiare"

"L'obiettivo comune - sottolinea Damilano - è dare un futuro a Torino. Una coalizione in cui la politica ha scelto un progetto civico di rilancio è il punto di partenza per cambiare e far ripartire la città. Torino merita un futuro diverso, merita rilancio e lavoro e per questa comune missione la politica ha fatto un passo indietro. Per ascoltare i cittadini, per metterli al primo posto, per sostituire le parole con i fatti".

Il like di Cristina Seymandi

E fra i like, il post di Damilano incassa anche quello di Cristina Seymandi, attuale collaboratrice della Giunta comunale 5 Stelle e alla guida del Tavolo di progettazione civica, che negli ultimi mesi si è avvicinata alla campagna elettorale del candidato del centrodestra.