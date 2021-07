Lotta al gioco d'azzardo, un flash mob per protestare contro le slot machine: "Si può stare senza, ecco come" [FOTO e VIDEO]

Ci sono state proteste, manifestazioni, contestazioni e presidi davanti alle aule in cui veniva discussa la nuova legge sul gioco d'azzardo approvata pochi giorni fa dalla Regione Piemonte. Ma c'è anche chi, per portare avanti le proprie convinzioni, ha scelto la via più breve: un bar senza slot machine o simili.



Proprio come il bar "Da Fabio", che si trova in via Onorato Vigliani 162, con vista su uno dei mercati più vivaci di Mirafiori Sud. E che nel pomeriggio di oggi ha dato vita a un flash mob (organizzato da Economy of Francesco e Caritas Biella) per mettere in pratica quel che si può fare, in concreto.





L'hanno ribattezzata "" e sono già centinaia gli eventi andati in scena fino a oggi. L'obiettivo? Sempre lo stesso. Sensibilizzare sui danni del gioco patologico e chiedere l'intervento pubblico per combatterlo. "", spiegano gli organizzatori in una nota ufficiale.