Anima Femminile, Maria Luisa Ghiggia guida l'azienda metalmeccanica: "Per noi donne fondamentale la vita associativa" [VIDEO]

Serie a puntate il cui format prevede l’incontro con donne che ricoprono ruoli apicali (titolari di aziende, manager, dirigenti). Ogni puntata ha come protagonista una donna che si racconta, rivelando la propria “anima femminile” e come questa caratterizza il suo lavoro e la sua vita. L'obiettivo è di giungere ad una serie di storie che, nel loro insieme e con tutte le specificità che emergono, contribuiscano a rendere la fotografia di una società, la nostra, in cui l'anima femminile sa caratterizzarsi e farsi riconoscere.

Terza generazione nell'azienda familiare di metalmeccanica, Maria Luisa Ghiggia ha deciso di fare l'imprenditrice vedendo la soddisfazione della madre. Titolare, ceo e direttore generale di Amis, impresa metalmeccanica che si occupa di progettazione e realizzazione di apparecchi idraulici, Ghiggia è anche presidente di Apid - Imprenditorialità donna Torino e ad Anima Femminile ha raccontato quanto sia importante l'associazionismo per le donne imprenditrici.

"Vedo che per noi donne è veramente fondamentale avere una vita associativa.

- ha detto -. Abbiamo un'occasione di scambio di opinioni e di supporto che è unica. Abbiamo voglia di fare rete, di lavorare in gruppo. In Apid ho trovato un'alleanza, una voglia di condividere esperienze, dare idee, input e soluzioni".

La differenza con gli uomini, secondo lei, è proprio il bisogno di condividere con le altre, che porta a un ottimismo verso il futuro: "Vedo anche che le donne hanno fiducia in un futuro bello, sono tenaci, determinate e più ottimiste e una necessità di condividere la propria esperienza per dare vita a nuove iniziative".

Ghiggia ha raccontato di come sia entrata giovanissima in azienda dopo la laurea in economia e commercio e dopo aver superato l'esame per diventare commercialista. Il padre si aspettava che lei scegliesse proprio questa carriera, invece Ghiggia voleva senza indugi entrare in una delle due aziende di famiglia.

"Lui mi guarda con occhi sgranati e mi chiede 'Ma tu sei veramente sicura di voler entrare in azienda?'. Io cado un po' dal pero, è tutta la vita che voglio farlo - racconta -. Quello che mi piaceva era vedere che mia mamma era una donna soddisfatta, benché dovesse gestire due ragazzini faceva un lavoro che le piaceva molto, un'azienda che dava soddisfazione.

Qualche resistenza per essere una donna a capo di un'azienda metalmeccanica Ghiggia la nota anche oggi, in particolare in paesi esteri: "A volte nelle call a distanza l'attenzione viene rivolta a mio fratello".

