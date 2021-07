Penne nere in Comune: Torino concede la cittadinanza onoraria a "La Veja"

"Non è banale, non è scontato - ha aggiunto la prima cittadina -. E per questo, al Corpo degli Alpini, va il nostro ringraziamento. Ma chi porta avanti quel patrimonio immateriale, fatto di storia, di storie, di simboli, di tradizioni, di aneddoti che costituiscono l’ossatura stessa dell’immagine degli Alpini? L’ANA, e coloro che ne fanno parte. Questo riconoscimento, da parte della Città di Torino e di tutta la Comunità, è il nostro modo di dirvi grazie per ciò che avete fatto e che rappresentate. E, soprattutto per ciò che continuerete a fare. Grazie alla vostra opera il Corpo degli Alpini continuerà ad essere essere quell’esempio di virtù di cui il nostro Tricolore si onora e di cui saremo sempre orgogliosi di parlare alle nuove generazioni. E oggi vi ringraziamo anche per la bellissima tavola panoramica che che avete donato alla Città al Parco della Rimembranza".