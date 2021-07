Rosta, doveva scontare nove anni di carcere per reati commessi da minorenne: manette per un 24enne

Situazione simile a Luserna San Giovanni, dove i carabinieri hanno localizzato e notificato un ordinanza di custodia cautelare in carcere a un 36enne del posto, ritenuto responsabile di aver messo a segno almeno 22 truffe online, tra ottobre 2000 e 17 gennaio 2021. L’uomo utilizzava un sito internet specializzato nelle vendite online, ma una volta intascato i soldi spariva senza consegnare la merce promessa.

A Ciriè, invece, i carabinieri hanno arrestato un italiano di 43 anni che deve scontare tre anni di carcere per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. mentre a Torino, in corso Marconi angolo via Ormea, quartiere San Salvario i carabinieri hanno rintracciato e arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, un cittadino della Guinea di 29 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato individuato e arrestato da un carabiniere fuori servizio che lo ha riconosciuto e segnalato ai colleghi della Stazione Torino San Salvario. L’immediato intervento della pattuglia ha permesso di bloccare e arrestare il ricercato.