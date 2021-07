Finale degli Europei, anche Venaria gioca "in difesa": niente bevande in vetro e appelli alla responsabilità

Non solo Torino e altre grandi città italiane. Anche Venaria sceglie di affrontare la finale dei Campionati Europei di calcio di domenica 11 luglio giocando "in difesa". Il sindaco Fabio Giulivi ha infatti emanato un provvedimento che prevede “il divieto di vendita e somministrazione - dalle 20 fino alle 7 del giorno successivo - di bevande in contenitori di vetro o metallo/alluminio, per tutti gli esercenti di attività commerciali, in sede fissa o itinerante, di attività artigianali e di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande”, ma anche il divieto per tutti i consumatori di detenere bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro o alluminio/metallo.

La restrizione riguarda l’Arena Spettacoli presso il cortile del complesso scolastico “De Amicis” con ingresso contingentato da Piazza Martiri della Libertà e l’area perimetrale interna di Venaria Reale costituita da Viale Buridani (compresa l’intera Piazza Pettiti e parcheggio sotterraneo), Piazza Vittorio Veneto, Via Andrea Mensa, Via XX settembre, Via Mascia quirino, Via Montello, Via Prati, Via Don Sapino, Corso Matteotti.

La somministrazione di bevande da parte degli esercizi autorizzati è consentita esclusivamente versando la bevanda in bicchieri di plastica leggera o carta. Inoltre, sulle piazze principali di Venaria Reale, saranno presenti agenti e mezzi della Polizia Municipale e dei Carabinieri per monitorare che la serata proceda in tranquillità e sicurezza.