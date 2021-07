Un tuffo dove non c'è il mare. Anche Torino manifesta per chiedere fiumi e laghi più puliti

Ci sarà Torino, con l'iniziativa a partire dalle 14.30 presso il Circolo Canottieri Esperia, ma anche Beinasco (stessa ora), Carmagnola, Val Chiusella, Val Pellice e altre città piemontesi. Torna il " Big Jump ", torna l'iniziativa di Legambiente che vuole tenere i riflettori accesi sulle condizioni delle acque nei territori in cui il mare non c'è: i fiumi e i laghi. Un tuffo di denuncia, perché la situazione non è ancora soddisfacente. E se nel 2020 la manifestazione si era tenuta unicamente in Piemonte, dove Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, nel pieno rispetto delle normative anti-covid, aveva deciso di non fermarsi organizzando una versione tutta piemontese del Big Jump, con il 2021 si torna alla edizione Europea e Nazionale, con appuntamenti lungo tutto lo stivale.

“ Come testimoniano i dati di Arpa Piemonte, della Regione e quelli di Goletta dei Laghi, il raggiungimento dell’obiettivo di buono stato ecologico nella totalità delle acque dei corsi d’acqua del Piemonte è ancora lontano – afferma Alice De Marco , direttrice di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta –. I dati Arpa e Regione Piemonte indicano come il raggiungimento dell’obiettivo di buono stato ecologico nella totalità delle acque dei corsi d’acqua del Piemonte sia ancora lontano: il 37% delle acque superficiali piemontesi sia in classe Sufficiente, mentre il 16% nelle classi Scarso e Cattivo. È necessaria un’accelerazione decisa, è necessario adottare piani per ridurre i prelievi e i carichi inquinanti, rispettando il deflusso minimo vitale delle acque e ricorrendo anche a misure come la riqualificazione e la rinaturalizzazione delle sponde rendendo i fiumi sempre più veri corridoi ecologici naturali ”.

Anche quest’anno il Big Jump in Piemonte rientra in Life VisPO – Volunteer Initiative for a Sustainable Po, il progetto che per 3 anni coinvolge 215 volontari tra i 18 e i 30 anni in azioni di pulizia e valorizzazione delle sponde del Po e dei suoi affluenti in territorio piemontese e 35 volontari in Ungheria sul Danubio. Un’esperienza di volontariato e apprendimento per giovani under 30 promossa da Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, in partnership con Arpa Piemonte e European Research Institute. Il progetto è finanziato nell’ambito del “LIFE Preparatory Project in Support of European Solidarity Corps” che promuove azioni a priorità ambientale a supporto del Corpo di Solidarietà Europeo (ESC) e vede lo scambio di esperienze con attività analoghe svolte da 35 volontari sul Danubio in Ungheria.