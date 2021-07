Riapre Monty Express, la slitta più adrenalinica di Francia: al Monginevro il divertimento tra la natura [VIDEO]

Adrenalina e divertimento, ammirando la bellezza delle montagne. Tutto questo è Monty Express, la slitta monorotaia del Monginevro che scende lungo 1.400 metri sul versante dello Chalvet.

L’attrazione ha riaperto lo scorso 3 luglio e, in totale sicurezza, vista la vicinanza rispetto al confine con l’Italia è pronta ad accogliere i turisti piemontesi e non. “E’ un’attrazione adatta a tutti, ai grandi come ai piccini: i bambini possono prenderla da soli se sono più alti di 1,25 metri oppure accompagnati da un adulto” racconta Federico Cerutti, responsabile marketing degli impianti del Monginevro.

Al di là di quel brivido di sana follia che pervade chi sale sullo slittino e scende lungo la montagna, una delle caratteristiche di questa attrazione è senza dubbio la bellezza del contesto e del panorama che si può ammirare durante la fase di discesa: “Ci troviamo in un contesto montano, naturale a cui teniamo molto. La costruzione di questa slitta non ha avuto alcun impatto ambientale, non abbiamo modificato la topografia della montagna per realizzare questa struttura” precisa Cerutti.

A confermare quanto detto dal responsabile marketing degli impianti del Monginevro, la testimonianza di un gruppo di turisti appena scesi dal Monty Express: “E’ stato davvero divertente, avevo un po’ di paura all’inizio. Poi ho preso fiducia ed è andato tutto bene: è stata una super esperienza” afferma un ragazzino, abbracciato a sua mamma. Chi scende nei dettagli è invece un adulto, entusiasta dell’esperienza appena vissuta: “E’ stato impressionante, c’è una bella pendenza e in alcuni punti si “salta”, i passaggi sulle passerelle e nelle gallerie sono divertenti: è davvero una bella attrazione in montagna”. “La rifarei perché la prima volta permette di vedere un po’ come funziona, la seconda ci si lascia andare e si va ancora più veloce” è il consiglio dato agli altri turisti.

L’attrazione Monty Express rimarrà aperta fino al 29 agosto, con orario 10-18:30. Il biglietto può essere acquistato tradizionalmente in cassa oppure, se si desidera evitare code, è possibile comprare le carte da 5 o 10 giri sul sito https://skipass.montgenevre.com/it/.