Aperta la rotatoria della Grangia ad Avigliana

La rotatoria della Grangia, all’intersezione fra tra la Sp. 24 “del Monginevro” e la Sp. 197 “del Colle del Lys” nel comune di Avigliana, è stata ufficialmente aperta nel pomeriggio di giovedì 8 luglio, nonostante il violento nubifragio.

La rotatoria della Grangia va a sostituire l’ultimo impianto semaforico sulla Sp. 24 da Caselette a Borgone di Susa, ed è stata lungamente attesa dai Comuni della zona. Il progetto esecutivo realizzato dalla Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino prevede la realizzazione di due rotatorie in successione collegate, rotatoria a 8, che hanno la funzione di ridurre la velocità. I lavori propedeutici alla costruzione della nuova rotatoria sono iniziati nel mese di maggio e da ieri, con la sistemazione provvisoria della rotatoria con i new jersey, è funzionante. I lavori sono ancora in corso per la sistemazione definitiva e si prevede che termineranno entro ferragosto.

I lavori costeranno complessivamente 260mila euro interamente a carico di Città metropolitana di Torino.

“Siamo soddisfatti per aver dato il via alla realizzazione di un’opera che era attesa da 25 anni” commenta il consigliere delegato alla viabilità Fabio Bianco “anche grazie al confronto costante con l’amministrazione comunale di Avigliana.