Bivacchi abusivi al Parco Sempione: Civich e Comune ripuliscono l'area

Sono stati rimossi i rifiuti, così come i giacigli e ripari improvvisati

Al Parco Sempione è in corso un intervento di pulizia straordinaria della tratta tra via Brenta e il parcheggio Fossata, effettuato in maniera congiunta dagli agenti della Polizia Municipale e dagli operatori della ditta incaricata dagli uffici del Verde.

In questa zona erano presenti una serie di accampamenti improvvisati, nascosti tra la folta vegetazione, riparo per attività di spaccio e di prostituzione, già da tempo oggetto di attenzione e controlli da parte delle Forze dell’Ordine.

L'intervento riguarda la rimozione di rifiuti, giacigli e ripari improvvisati, la potatura e la pulizia degli alberi presenti, con la rimozione in particolare dei rami più bassi e una pulizia finale del sito.

Sul posto, al momento, erano presenti alcuni occupanti che sono stati allontanati dagli agenti del Comando Territoriale V e del Reparto Operativo Speciale della Polizia Municipale, che continueranno a presidiare la zona nei prossimi giorni con passaggi di controllo frequenti. Gli agenti del ROS hanno anche effettuato una ricognizione con cani antidroga per verificare la presenza di sostanze stupefacenti che però ha dato esito negativo.

“Grazie a questo intervento ripristiniamo il decoro in un segmento di parco da tempo off-limits perché in condizione di forte degrado - dichiara l’assessore al Verde Pubblico Alberto Unia - in una zona della città che è al centro di importanti interventi di riqualificazione”.

“Si tratta di un intervento importante per il controllo di alcune attività illecite che trovavano riparo in zone occultate dalla fitta vegetazione – sostiene il Comandante della Polizia Municipale Emiliano Bezzon - e che consentirà ai nostri agenti di monitorare l'area con maggiore facilità”.