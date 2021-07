Il baratro dopo l'incendio, ma la storica pizzeria di Collegno si risolleva con la raccolta fondi

Sono bastati 70 giorni (e tanta solidarietà) per restituire a Collegno una delle sue attività storiche. Si tratta della Pizzeria Jonica, che si trova in corso Francia 231 e che lo scorso 25 maggio è stata gravemente danneggiata da un incendio.



Una vera beffa, dopo il lungo lockdown e le restrizioni che avevano limitato enormemente le attività commerciali in tutta Italia. Uno stop che ha rischiato di scrivere la parola fine a un'attività che si avvia ai 40 anni di vita. "La nostra prima reazione (mia e delle mie sorelle, sì è una gestione femminile) è stata quella di mollare - confida Silvana Di Geronimo, titolare della pizzeria -. L'incendio ci è sembrato un chiaro segnale di uscire dalla scena. Ma la stessa sera, a nostra insaputa, una nostra carissima amica ha organizzato una raccolta fondi su GoFundMe le cui reazioni ci hanno commosso e ci hanno fatto cambiare idea".



E così, passato lo sconforto, è iniziata la risalita. A 70 giorni dall'incendio la Jonica è pronta a riaprire e fissa l'appuntamento per quella che vuole essere una vera festa al 4 agosto. "Alle 18 faremo una cerimonia ufficiale con taglio del nastro alla presenza di alcuni rappresentanti della giunta comunale e regionale - dice ancora la titolare -. È proprio in questo momento di difficoltà che è emerso il senso di comunità. Crediamo o almeno speriamo in questi 39 anni di attività di essere riusciti a instaurare un rapporto che va oltre quello della semplice clientela, di aver trasmesso un po’ dell’amore che mettiamo nel nostro lavoro".



La raccolta fondi è ancora aperta. Chi volesse, può contribuire collegandosi a questo link o tramite bonifico bancario all'Iban IT 16B 02008 30415 000102471256 Di Geronimo Silvana e Maria.