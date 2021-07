Export dopo la pandemia, in Piemonte un'azienda su due entro fine anno punta a superare i livelli pre crisi

Un'azienda su due, a fine 2021, prevede di fare meglio in termini di export rispetto al periodo pre pandemia. E un 25% conta di tornare almeno in pari. "Merito" della strategia aziendale, ma anche della competitività dei prodotti e dei servizi, ma anche la tecnologia. Con la "sostenibilità" che super anche la forza del brand e del made in Italy.

È questo, il Piemonte che esporta, secondo i lavori del convegno sul futuro internazionale della regione ospitato nella giornata di oggi presso l'Ilo di Torino e organizzato da Confindustria Piemonte e Unioncamere, in collaborazione con The European house Ambrosetti. Una finestra affacciata sul Po e sulla collina torinese, ma da dove lo sguardo sa spaziare ben oltre i confini nazionali e continentali. L'obiettivo sono i mercati dell'Europa allargata, compreso il Regno Unito, ma anche gli Usa e la Cina (mercato di interesse per molti, ma che al momento, per la sua complessità, non è ancora operativo).