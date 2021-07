L'allerta meteo fa rinviare al 9 settembre il concerto dei Calibro 35 a Stupinigi

A causa dell'allerta meteo e del maltempo atteso nelle prossime ore sul Piemonte, il concerto dei Calibro 35 previsto per la serata di oggi, martedì 13 luglio, alla Palazzina di Caccia, nella residenza sabauda del Comune di Nichelino, nell'ambito di Stupinigi Sonic Park è stato rimandato a giovedì 9 settembre al PalaExpo di Moncalieri.

L'annuncio del rinvio è stato dato durante la conferenza stampa di Ritmika al Palazzo Comunale di Moncalieri. "Siamo stati costretti ad annullare il concerto – hanno spiegato Alessio e Fabio Boasi di Reverse Agency, produttori e organizzatori di Stupinigi Sonic Park e Ritmika - Abbiamo incrociato le dita per Venditti, ballato la danza della pioggia per Nek e soffiato via le nuvole per Fabrizio Moro. Ma davanti all'allerta meteo, anche i nostri migliori riti scaramantici si arrendono. Dopo un anno di sospensione degli spettacoli dal vivo a causa del Covid, non volevamo però rinunciare a una data e deludere i fans dei Calibro 35, così abbiamo subito pensato ad una soluzione che scongiurasse l'annullamento a favore di un rinvio".

"L'occasione si è presentata con Ritmika, il festival musicale della creatività e della sperimentazione che torna 5 anni dopo l'ultima edizione per i suoi 25 anni e che ospiterà in calendario giovedì 9 settembre proprio i Calibro 35 tra i progetti sperimentali di riferimento della musica nazionale", hanno spiegato.

I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data. Info per i rimborsi: info@stupinigisonicpark.com.

