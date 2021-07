Cerutti (Lega): "Asl To3 al lavoro per riaprire pronto soccorso di Venaria e Giaveno"

“La riapertura dei Punti di Primo Intervento di Venaria e Giaveno non è in discussione. A confermarlo, il Direttore generale dell’Asl To3, Franca Dall'Occo. L’azienda sanitaria ha ribadito la ferma volontà di non lasciare il territorio sprovvisto di servizi fondamentali per la popolazione, nonostante le difficoltà organizzative”. Così Andrea Cerutti, vicepresidente della Lega in consiglio regionale, sulla chiusura dei ppi di Venaria e Giaveno.

“A mancare è il personale - conclude Cerutti -, ma l’Asl è già al lavoro per cercare di colmare le lacune nel più breve tempo possibile. Confidiamo che i presidi possano, quindi, riaprire non appena si riusciranno a reperire tutte le risorse necessarie”.