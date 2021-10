Valgioie e la cittadinanza onoraria a Samman Abbas: "Donna simbolo di emancipazione"

Il comune di Valgioie sta pensando di assegnare la cittadinanza onoraria a Samman Abbas: la proposta è stata presentata da Fulvio Oberto tramite una mozione che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale.

"E’ dovere delle istituzioni locali mantenere e dimostrare attenzione anche su fatti e realtà che esulano dalla mera amministrazione e attinenza al proprio territorio se questi rivestono una rilevanza, anche simbolica, per tutto il genere umano, come il femminicidio, ancora purtroppo esistente ancora oggi e di cui sono vittime anche molte donne italiane. Le donne pagano un insostenibile tributo di vittime innocenti ad una visione distorta e maschilista che le considera proprietà affettiva degli uomini e in alcune parti del mondo per insufficiente tutela legislativa nega loro addirittura diritti fondamentali all’ autodeterminazione e libertà. Saman Abbas rappresenta un simbolo di emancipazione e rivendicazione dei diritti di tutte le donne in ogni parte del mondo e purtroppo la sua storia si accomuna a quella di tante donne, italiane e non, che pagano la volontà di autodeterminazione in campo sociale, politico ed affettivo con la vita o diventano vittime di violenze, soprusi e deprivazioni", ha spiegato Oberto.

Samman, il cui caso da due mesi rimane irrisolto, sul suo destino ancora, purtroppo, non sia nulla di certo. Mentre tutta l’Italia tiene il fiato sospeso per conoscere l’esito delle ricerche, rimane il fatto che esistono ancora culture che negano i diritti delle donne e persone che sono disposti alle peggiori violenze e delitti per queste “culture”.

"La cittadinanza onoraria sarebbe un gesto simbolico per riportare attenzione sul tema della violenza sulle donne e sul processo di integrazione che porti ad un maggiore rispetto e riconoscimento dei diritti per le donne da parte di qualsiasi cittadino italiano a prescindere da provenienza, religione e cultura", ha concluso Oberto.