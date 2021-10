Negozi aperti, musica e spettacoli: Lindy Hop per i Giovedì sotto le Stelle di Carmagnola

Dopo la pausa dello scorso anno, nel rispetto delle misure necessarie al contenimento della pandemia, ha ripreso il via la storica kermesse “Giovedì sotto le Stelle” che tra il 17 giugno e il 5 agosto sta proponendo otto piacevoli giovedì sera a Carmagnola con negozi aperti, musica, sfilate di moda itineranti, spettacoli di magia e intrattenimenti rivolti a tutte le fasce di età, degustazioni e menù speciali, sempre nel rispetto delle NUOVE norme anti-Covid e sull’uso della Mascherina all’aperto .

“Vestiti che usciamo” è il claim di questa edizione che, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in merito all’emergenza sanitaria, sta dando impulsi di allegria, colore e ritorno alla normalità alla città di Carmagnola e al suo commercio, con le strade della città che diventano “vie della moda”, “vie del gusto e del vino”, “vie della musica”. “vie della danza” e “vie della magia”.

La serata del 15 luglio è dedicata soprattutto alla musica e al ballo con gli “Swing Kids” che animeranno le strade e le piazze del centro della città con esibizioni itineranti di Street Lindy Hop Jazz e Swing, il ballo del sorriso. Per via delle precauzioni necessarie al contenimento della pandemia, si esibiranno solamente coppie del gruppo Swing Kids e non verranno coinvolti i passanti.

Il gruppo Swing Kids è nato nel 2018 grazie ad un’iniziativa dello “Stranamore”, circolo Arci del pinerolese che ha creduto nel Lindy Hop presentandolo come novità sul territorio, cercando di sfruttare l’onda del successo di Torino che, con social dance ogni sera della settimana e con tre festival internazionali all’anno, è diventata la capitale dello swing. Portano avanti durante l’anno i loro corsi con professionalità ed entusiasmo, con l’obbiettivo di far conoscere questo splendido mondo a più persone, creando un gruppo sempre più grande, pronto a muoversi sulle note dello swing e sempre con il sorriso.

Molti negozi rimangono aperti e le attività di ristorazione e somministrazione propongono ricche proposte, dagli aperitivi ai piatti tradizionali e al Tagliere Piemonte, con elenco dei locali aderenti consultabile nella pagina www.facebook.com/giovedisottolestelle

La manifestazione è a cura di Ascom Carmagnola, in collaborazione con Laboratorio Gourmet Carmagnola e Proloco Carmagnola, con il patrocinio del Comune di Carmagnola, la media partnership con Radio Veronica ed il sostegno di BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, Reale Mutua Assicurazioni di Carmagnola, Donna Ferramenta, Pasta Berruto e Valgrana.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

GIOVEDÌ 22 LUGLIO

LE VIE DELLA MAGIA TRA MAGHI E ILLUSIONISTI …STREET MAGIC

Maghi e Illusionisti Itineranti animeranno le vie e i locali della Città con Close Up ai tavoli a cura di TeatroMagia, con Davide Allena "Daddi", Willy e Piero Vanesia

Continuano le Vie del Gusto e della Moda con aperitivi, cene, negozi aperti e tante iniziative da parte dei commercianti carmagnolesi.

GIOVEDÌ 29 LUGLIO

LE VIE DEL GUSTO, DELLA MODA E DELLA MUSICA

Tante proposte a cura dei commercianti di Carmagnola tra aperitivi, cene, negozi aperti e momenti musicali nelle vie e nelle piazze della Città .

GIOVEDÌ 5 AGOSTO

LE VIE DEL GUSTO, “ASPETTANDO LA FIERA DEL PEPERONE CON IL “PEPESANDWICH”

In collaborazione con la 72° Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, aperitivi e cene nei locali della città con il #pepesandwich, il panino con il peperone al posto del pane - #lowcarb, #lowcal e #glutenfree - che si sta facendo conoscere nel mondo attraverso i social networks

Continuano le vie della Moda e della Musica con negozi aperti, musica e colori.