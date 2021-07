"Non riesco più a spacciare quando vorrei, arrestatemi e mettetemi in galera". Accontentato dalla Polizia

Non poteva più spacciare negli orari e secondo le modalità che preferiva. Colpa dell'obbligo di firma con cui doveva fare i conti da qualche tempo a questa parte. E così (anche se in condizioni di ubriachezza abbastanza evidenti) si è rivolto alla Polizia di Madonna di Campagna, chiedendo di essere arrestato e portato in galera.



"Basta, sono stufo", ha detto agli agenti un 25enne marocchino. Non contento, ha minacciato di fare resistenza passiva se non fosse stato accontentato, citofonando insistentemente e impedendo l’accesso agli altri utenti. "È colpa dello Stato italiano", ha aggiunto, parlando con la Volante che è infine intervenuta sul posto. Ma poi ha aggiunto minacce di morte e pugni contro il plexiglass dell'auto.



Il giovane è risultato con numerosi precedenti penali a proprio carico, ma pure irregolare in Italia a causa di numerose espulsioni già accumulate (e mai rispettate). È stato quindi denunciato per interruzione di pubblico servizio, resistenza e minaccia a Pubblico ufficiale e poi rilasciato.



Ma di fronte alla riconquistata libertà, la situazione è peggiorata: l'uomo si è sistemato di nuovo davanti al Commissariato, cercando di colpire i poliziotti e manifestando atteggiamenti sempre più aggressivi. Fino a quando non ha ottenuto il suo obiettivo ed è stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, oltre a essere multato per ubriachezza molesta.