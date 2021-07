Scatta il controllo della Polfer e un 49 enne finisce in carcere: doveva scontare una pena per furto

Un 49enne algerino è stato arrestato dagli Agenti della Polizia Ferroviaria nella stazione di Torino Porta Nuova, visto che doveva trovarsi in carcere per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento.

Accompagnato negli uffici di polizia per un controllo è emerso in banca dati l’ordine di cattura per esecuzione della misura cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Torino nel mese di luglio. È stato così portato in carcere.