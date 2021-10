Comunali, anche pensionati e partite Iva per il candidato sindaco Betti Balducci

Si allarga il sostegno al candidato sindaco del Polo Civico Davide Betti Balducci. Dopo Torino Civica, Partito Animalista e Partito Gay, da ieri anche la Lista Partite Iva e Pensionati per Torino ha deciso di entrare nella coalizione, “che nasce dal territorio per il territorio e che supporterà concretamente le istanze dei torinesi con l’intento di risolverne i problemi per aprire una nuova stagione di crescita, riportando la Città ad ambire a quel ruolo di locomotiva sociale ed economica per l’intero Paese”.

Anima di quest’ultimo gruppo è Claudio Desirò, in passato coordinatore regionale della Buona Destra. Un movimento politico nato nell’estate 2020 e guidata da Filippo Rossi, che puntava ad essere alternativa a quella di Salvini e Meloni, aggregando “una nuova classe dirigente che rinneghi ogni sciatto populismo e sovranismo” per costruire un “grande movimento di destra repubblicano, europeista”.

Tra le priorità per Torino della lista Partite Iva e Pensionati il “potenziamento del trasporto pubblico”, il “miglioramento del sistema di raccolta rifiuti”, il “recupero di parchi ed aree verdi come punto di incontro sociale nei quartieri” e l’abbattimento “delle barriere architettoniche e degli ostacoli alla mobilità pedonale, fino al riportare i servizi demografici stabilmente nei quartieri”.