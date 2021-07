InformaLavoro, Forza Italia Torino: "Perché cancellare la versione cartacea per le Circoscrizioni?"

“Ci chiediamo perché il Comune di Torino da questo mese abbia deciso di cancellare la versione cartacea della rivista InformaLavoro che veniva inviata nelle Circoscrizioni. Ci sono arrivate numerose segnalazioni di cittadini contrariati da questa decisione che comporta per forza l’accesso a queste informazioni solo per via telematica". Ad affermarlo in una nota il coordinatore cittadino di Forza Italia Marco Fontana, Raffaele Petrarulo e Federica Scanderebech rispettivamente capogruppo e vicecapogruppo in Comune per gli Azzurri e il parlamentare torinese e vicecapogruppo alla Camera dei Deputati Roberto Rosso.

"Sono in particolare le fasce deboli a lamentare questa scelta che limita l’accesso ad uno strumento che da sempre forniva una speranza a tutti quei cittadini che cercano lavoro. Solleciteremo una revisione della decisione che speriamo non sia dovuta a questioni di costi. Un servizio essenziale non può essere soggetto a tagli per la sostenibilità economica, in particolare in questo momento di crisi economica che comporta anche un incremento della disoccupazione".