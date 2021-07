Tav, Gariglio (Pd): "Inizia fase cruciale, Commissario sia adeguatamente supportato"

“Sono necessarie una stretta sinergia e una attiva collaborazione tra il Commissario straordinario e L’Osservatorio Tav per realizzare in tempi brevi il tratto italiano della Torino–Lione”: è quanto dichiara Davide Gariglio, capogruppo Pd in Commissione Trasporti di Montecitorio sul parere al Dl Opere approvato oggi, giovedì 15 luglio, a Montecitorio.

“La Tav entra in una fase cruciale ed è vitale l’impegno di tutti per concretizzare una infrastruttura fondamentale per l’intero paese. La complessità degli interventi accessori concertati con gli enti territoriali, la tempistica da rispettare per terminare l’opera e l’esigenza di accedere agli ulteriori finanziamenti stanziati in sede comunitaria richiedono un efficace supporto tecnico ed amministrativo per sostenere le attività del commissario straordinario”: conclude Davide Gariglio.