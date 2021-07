Casa della Cultura Mozart cresce e si rinnova con investimenti da 150mila euro

Con un nuovo investimento di 120.000 euro, la riconferma del finanziamento di 127.000 da parte di Intesa San Paolo e l'entrata nella gestione di Fondazione per la Cultura, la Città accresce e rilancia l'attività della Casa della Cultura di Mozart. Lo spazio di corso Taranto, dal 2003, è sede del Centro Interculturale e del Centro di Formazione Musicale.

Leon: "Realtà resilienti durante la pandemia"

"Si tratta – ha commentato l’assessore alla Cultura Francesca Leon oggi a Palazzo Civico, presentando la programmazione 2021/2024 - di due realtà molto importanti, sulle quali investiamo con convinzione e che hanno mostrato una grande professionalità e resilienza durante il periodo Covid".

Nel 2020 al Centro Interculturale 38 corsi di formazione in presenza e DAD

Durante l’ultimo anno e mezzo di pandemia il Centro Interculturale, come ha spiegato la direttrice Alice Turra, è sempre rimasto attivo. Nel 2020, in ambito didattico, ha organizzato in modalità blended (presenza e DAD) 38 corsi di formazione (glottodidattica, italiano L2, alfabetizzazione, cittadinanza), ai quali hanno partecipato 968 persone tra cui richiedenti asilo, rifugiati, minori stranieri non accompagnati, italiani e stranieri, docenti e volontari di italiano L2, giovani e adulti.

Al Centro musicale ben 350 studenti coinvolti

Al Centro musicale, come ha sottolineato la direttrice Germana Barbiero, su 112 corsi per vari strumenti e attività attivati all'inizio dell'anno, ben 109 sono proseguiti in modalità didattica a distanza. Coinvolgendo circa 350 studenti.

"Importante mantenere presidio e incrementare azione"

"I due Centri nel loro complesso hanno rappresentato e rappresentano una grande opportunità di formazione e attività culturale per i cittadini- spiega Alice Turra - anche se va sottolineato che negli anni pre Covid, anche grazie alla collaborazione con il Museo del Cinema si arrivava anche a coinvolgere 15.000 utenti. Ma l'importante è mantenere il presidio e incrementare l'azione in considerazione delle necessità di inclusione e di formazione culturale di molto cittadini".

Interventi per ampliare l'offerta dei due Centri

Alla luce di questi dati la Città ha attivato un percorso di rinnovamento per ampliarne la sua area di intervento. Per quanto riguarda il Centro Interculturale verrà creato un Centro di Protagonismo Giovanile e un polo che promuova un’arte per la trasformazione sociale, oltre alla riprogettazione del sito web e allestimento di aule dedicate ad una didattica blended.

Il Centro di Formazione Musicale creerà un nuovo indirizzo di studi sulla musica etnica e popolare, oltre ad un master di perfezionamento per l’insegnamento in ambito musicale.