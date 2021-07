Midj sedie: design per un soggiorno di stile

La sedia è uno di quei complementi d’arredo fondamentali e indispensabili per l’ambiente domestico. Ne esistono un’infinità di tipologie, colori, stili e materiali. Ma per chi vuole creare un ambiente di design e raffinato, servono sedute di qualità. Fra le tante opzioni disponibili, il marchio italiano di prodotti per l’arredamento Midj offre una vastità di opzioni, tra forme e colori, per ogni gusto.

Sedie Midj: dimmi che soggiorno hai e ti dirò che sedia scegliere

Sicuramente ogni seduta ha una sua precisa collocazione e destinazione. Se l’area living è un open – space con cucina a vista, saranno più adatti degli sgabelli o sedie alte per il bancone a isola della cucina; mentre per il tavolo da pranzo si opterà per delle poltroncine più comode con schienale, per esempio.

In questi casi si consigliano lo sgabelloMontera H65 L CU, con struttura in legno di frassino, rivestito in cuoio (cuoio toscano) o il contemporaneo ed al contempo elegante, sgabello Apelle Jump. Con la sua struttura in acciaio verniciato e il sedile rivestito in cuoio o ecopelle, ma anche in tessuto, si scosta nettamente dai tradizionali e classici trespoli. Il suo design dà sicuramente quel tocco di stile ricercato, pur restando nella sua semplicità, senza risultare ingombrante o eccessivo.

Infine, da citare, è il moderno Bongo SG TS. Fine e lussuoso, dal design accattivante è questo sgabellino girevole e regolabile in altezza, dotato di un poggiapiedi. La sua struttura d’appoggio cromata è di forma tonda, con cuscino sedile e schienale morbido, imbottito e rivestito in pelle (o tessuto).

Per un grande (ma anche piccolo) tavolo da pranzo nell’area living, si possono inserire delle sedute comode e colorate, in base anche alle tinte che già caratterizzano l’intorno. Tra le Midj sedie proposte, dei suggerimenti potrebbero vertere su tutta la vasta gamma di sedute della serie Calla. Realizzate in diversi materiali e tessuti, oltre che colori, danno un senso di leggerezza all’ambiente, pur restando strutture solide e resistenti.

Come arredare l’area caffè? Divano, tavolino e immancabili dei posti a sedere singoli e mobili. Se si vuole puntare su qualcosa di soffice e contemporaneo, dalle linee semplici e sobrie, la serie Area è la più indicata. Si tratta di un set costituito principalmente da poltrone con base a quattro gambe in metallo verniciato, sedili e schienali rivestiti in tessuto imbottito soffice (esiste anche la versione senza braccioli). Della stessa serie si possono abbinare i pouf, la panca, il divanetto a due posti e la chaise – longue. Tutta la linea dona un tocco moderno ed accattivante all’area, senza legare troppo e condizionare gli arredi ed i colori circostanti.

Per gli amanti dello stile classico e tradizionale, ma comunque dal sapore contemporaneo, si rimarrà sicuramente affascinati dalla poltroncina Lea PM CU e Lea P M TS, con rivestimento in cuoio e gambe in acciaio verniciato. Tra l’altro abbinabili con dei pouf della stessa serie e la panca, oltre che al divanetto biposto che ne completa il set.

Creare un angolo relax con le sedute Midj

E per l’area relax o angolo lettura, come orientarsi? In questo caso si ha bisogno di una seduta comoda e confortevole, che agevoli il sano e sacro momento della sana lettura di un buon libro o di un momento di concentrazione dove pensare e lasciarsi andare.

Di norma si adottano delle grandi poltrone imbottite in cui sprofondarcisi dentro, ma non sempre lo spazio disponibile può ospitare una tale opzione. Una piacevole alternativa è rappresentata da una sedia a dondolo, non troppo ingombrante, ma sicuramente divertente e adatta in qualsiasi angolo del soggiorno o della camera da letto. Qui Midj offre la serie delle poltroncine a dondolo Guapa, realizzate con due tipi di schienale, sia alto che basso. Mentre le struttura in acciaio può essere cromato o verniciato. Per la scocca si ha una lavorazione "a rete", in cuoio.

Nel caso invece di un ambiente sufficientemente ampio, magari con un’importante finestra che dà su un paesaggio, un'ottima soluzione sarebbe quella di posizionare una comoda chaise – longue.

Una delle più raffinate, dai lineamenti minimali e totalmente affusolata è la lounge chairApelle CL M CU, della serie fra i cavalli di punta del brand. Un ibrido fra un mobile decorativo e d’arredo.