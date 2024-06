Potatura degli alberi, da lunedì il 16 diventa bus per dieci giorni

Per dieci giorni la linea 16 diventa bus. Da lunedì 10 giugno, fino al 19 giugno, il tram sarà sostituito su tutta la tratta da autobus. La motivazione? Una modifica necessaria per permettere la potatura degli alberi.

Il percorso

In piazza Sabotino il capolinea si trova in diretta corrispondenza dell’attuale fermata n° 3445. Il bus proseguirà su corso Massimo d’Azeglio, corso Vittorio Emanuele, ponte Umberto I, corso Moncalieri, ponte Vittorio Emanuele I, piazza Vittorio Veneto, via Bava, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, corso Tassoni, piazza Bernini, corso Ferrucci, piazza Adriano, via di Nanni, piazza Sabotino, capolinea in corso Peschiera n.3445.