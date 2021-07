Nichelino, si apre una voragine in via Torino: traffico deviato e disagi alla circolazione

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 luglio la Polizia municipale di Nichelino è intervenuta in via Torino (nei pressi del centro vaccini) dove nella corsia direzione Piazza Camandona si è formata una voragine profonda quasi un metro con un diametro di almeno 50 centimetri.

Il tempestivo intervento degli agenti ha permesso di evitare incidenti e infortuni. Disagio alla circolazione per l’impossibilità di far circolare i veicoli sulla strada interessata dalla voragine. Gli agenti hanno garantito la circolazione con un senso unico alternato durato fino al ripristino e la messa in sicurezza dell’area interessata.

Nella giornata di ieri, invece, la polizia locale di Nichelino ha prestato soccorso ad un giovane riverso su una panchina nei pressi di via I maggio. Gli agenti vista la situazione hanno attivato le procedure sanitarie previste: per fortuna, nonostante lo spavento, il giovane si è ripreso in fretta ed è in buone condizioni.

È presumibile che il malore sia stato causato da un colpo di calore.