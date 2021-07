Edifici scolastici: manutenzione straordinaria e demolizione del prefabbricato di via Giuria

Nell’odierna seduta della Giunta comunale, su proposta dell’Assessora all’Istruzione Antonietta Di Martino, sono state approvate due delibere che riguardano gli edifici scolastici cittadini.

Con il primo provvedimento la Giunta ha approvato il progetto definitivo per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici per un importo di 4.000.000 di Euro.

Il patrimonio edilizio della Città comprende oltre 300 edifici di proprietà ed è costituito prevalentemente da siti scolastici costruiti tra gli anni ’60 e ’80. Questi edifici presentano problemi manutentivi legati all’invecchiamento fisiologico di alcuni materiali di quell’epoca. Inoltre la continua evoluzione della normativa impone la realizzazione di opere per migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e di studio.

Per queste considerazioni l’Area Edilizia Scolastica ha predisposto il progetto definitivo di manutenzione straordinaria di 25 edifici scolastici suddivisi in quattro aree: ovest, nord, est e sud.

L’inizio dei lavori avverrà presumibilmente all’inizio del prossimo anno e gli stessi avranno una durata di circa un anno.

La seconda delibera riguarda l’approvazione di un progetto esecutivo finalizzato alla demolizione di un prefabbricato scolastico in via Pietro Giuria 43, ormai in disuso da diversi anni e presenta un evidente degrado, con l’obiettivo di costruire un nuovo edificio adibito a Polo d’Infanzia, all’avanguardia dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, energetico e strutturale.

Il progetto rientra tra gli obiettivi che la Città si propone per garantire uno standard qualitativo di livello alto della proprie scuole.

L’inizio dei lavori di demolizione avverrà presumibilmente a settembre, a seguito dell’iter di aggiudicazione dell’appalto, con la previsione di termine degli stessi entro la fine dell’anno.

Per Antonietta Di Martino, Assessora all'istruzione e all'edilizia scolastica, "è ormai riconosciuto che esiste un nesso tra la qualità delle strutture scolastiche e la qualità dell'istruzione. Gli interventi deliberati ci consentono da un lato di proseguire le azioni nell'ambito della sicurezza degli ambienti scolastici, dall'altro di porre le basi, con la demolizione del fabbricato esistente in via Pietro Giuria 43, per la realizzazione di un nuovo edificio quale Polo Educativo atto a favorire l'innovazione didattica e organizzativa nella fascia di età 0-6 anni".