Tecnologico e umano, l’ospedale Martini ha un nuovo Pronto Soccorso: “Ritorno alla normalità” [FOTO E VIDEO]

Dallo stop dei servizi causa pandemia, a un volto nuovo e innovativo. Umano. Sembra passata un’eternità da quando il Martini era costretto a “chiudere” il proprio Pronto Soccorso per convertire l’intero ospedale il Covid Hospital. Oggi, infatti, è stato inaugurato il nuovo Pronto Soccorso, un ambiente completamente riprogettato, tenendo conto dei più aggiornati modelli organizzativi e tecnologici.

La suddivisione del spazi

Completamente rinnovati gli spazi, con una suddivisione delle aree delle emergenze, rispetto a quelle di osservazione e attesa per il ricovero. Tanto spazio, nel nuovo Pronto Soccorso, per l’umanizzazione dei luoghi di cura, per i percorsi di accesso e la separazione rigorosa dei percorsi dei pazienti Covid da quelli non Covid. La direzione ha poi eseguito un deciso upgrade tecnologico e informatico.

La sala d’attesa cambia forma

Tra le novità più visibili a vista d’occhio, la nuova sala d’attesa: un tempo spoglia, spesso utilizzata come dormitorio, oggi è stata allestita con le opere dell’artista Carlo Gloria. La sala è oggi un ponte per un dialogo costruttivo con i pazienti e i loro famigliari, grazie a disegni sulle colonne e sui muri che riprendono medici, infermieri, volontari e operatori sanitari. E’ stato inoltre chiesto al personale di provare a descrivere il loro “Pronto Soccorso”, fatto di desideri e di necessità, di emozioni e di vissuto professionale. Con 21 parole chiave, scandite dalle lettere dell’alfabeto, i professionisti si sono raccontati. Le parole sono state riassunte in un maxi cruciverba, collocato su una grande parete al centro della sala.

Cirio e Icardi: "Il sistema sanitario pronto a cogliere opportunità di trasformazione"

“La riapertura del Pronto soccorso del Martini, completamente rinnovato in pochi mesi di lavoro, – dichiarano il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’Assessore Regionale alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi -, testimonia la capacità della Sanità regionale di reagire, di cogliere le opportunità dalle criticità e di lavorare con tempestività e bene". "La sua chiusura e la trasformazione dell’ospedale in Covid hospital aveva simbolicamente segnato il momento più critico della pandemia in città. È davvero un bel segnale di rinascita per l’ospedale, punto di riferimento di assoluta importanza nel quartiere, così come per la città e il Piemonte” concludono presidente e assessore.

Picco: "Dal dolore alla giornata di festa"

“La chiusura del Pronto Soccorso e la trasformazione dell’Ospedale Martini in Covid Hospital, è stata una decisione dolorosa, ma necessaria – afferma il Direttore Generale dell’ASL Città di Torino Carlo Picco –. Ringrazio tutto il Personale dell’Ospedale Martini per aver saputo affrontare con grande professionalità i diversi scenari lavorativi che l’emergenza sanitaria ha imposto. Oggi è una giornata di festa per l’ASL Città di Torino, che può disporre nuovamente di tutti i Pronto Soccorso aziendali, per rispondere in maniera sicura ed efficiente alle necessità di pronto intervento della cittadinanza".



Il Pronto Soccorso dell’Ospedale Martini tornerà ad essere operativo dalle ore 14.00 di martedì 20 luglio 2021.

