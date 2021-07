Deri contro la malamovida; "Ora basta, Vanchiglia non è zona franca"

Il Presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri ha alzato la voce contro la malamovida in zona Vanciglia. "Anche i fuochi d'artificio in piazza Santa Giulia all'una. Non è zona franca!". Sula sua pagina Facebook Deri ha pubblicato un video sugli eccessi che hanno caratterizzato la notte appena trascorsa.

In questo fine settimana è entrata in vigore nelle zone della vita notturna l'ordinanza che vieta il consumo di alcol al di fuori dei locali, ma evidentemente non è bastato per placare gli animi di decine di persone. "Stanotte siamo rimasti fino a mezzanotte in piazza Santa Giulia con forze dell'ordine e Istituzioni e all'una si sono scatenati in balli di strada e fuochi artificiali. Il presidio delle forze dell'ordine deve rimanere in piazza fino alle 3 e bisogna multare chi porta strumenti di amplificazione per ballare e cantare e chi spara i fuochi di artificio".

Deri ha poi ricordato che "abbiamo installato le telecamere appositamente. I residenti di Vanchiglia hanno il diritto di dormire e gli esercenti di lavorare nel rispetto delle regole. Il casino succede fuori dai loro spazi". Tra l'ironico e il preoccupato la conclusione: "Ps: la variante Delta ringrazia".

"Quella di Santa Giulia non è movida, è anarchia a spese dei residenti", hanno dichiarato la capogruppo in circoscrizione 7 Patrizia Alessi insieme all'esponente di FdI Enzo Liardo. "Nonostante le belle parole delle Giunte di centrosinistra e grilline, sia in Comune che in Circoscrizione, la zona di Santa Giulia continua ad essere fuori controllo, con feste abusive, schiamazzi, risse e mancato rispetto di qualsiasi regola di civile convivenza. Ora basta".

Sulla questione interviene anche la parlamentare Augusta Montaruli: "Presenterò un'interpellanza al Ministero per chiedere conto di come Santa Giulia sia divenuta una zona in cui le regole e le leggi non valgono per alcuni soggetti. Serve riportare la legalità".