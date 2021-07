Visita animata a Palazzo Cisterna con il Gruppo storico Ventaglio d’Argento

Si è svolta nella mattinata di oggi, 17 luglio l'ultima visita a Palazzo Cisterna animata dai Gruppi storici, prima della pausa estiva.



Ospite della mattinata il Gruppo inserito nell’Albo dei Gruppi storici della Città metropolitana di Torino, Ventaglio d’Argento, un'associazione storico-culturale che da anni si propone, attraverso scenari recitati e danzanti e una rigorosa attenzione alla moda dell'epoca indossata, di far rivivere tempi passati dal XVIII al XIX secolo. Per l’occasione il Gruppo ha portato in scena alcuni aspetti curiosi e poco conosciuti di Maria Vittoria, l'ultima discendente della famiglia Dal Pozzo che il sposa Amedeo di Savoia, primo Duca d'Aosta.



Le visite, gratuite con prenotazione obbligatoria, s'interrompono per la consueta pausa estiva e riprenderanno 25 settembre.