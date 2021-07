Bici e monopattini senza regole: al Cto traumi in aumento

"Negli ultimi tempi sono aumentati i traumi da cadute e investimenti che coinvolgono biciclette e monopattini. E nelle persone piú fragili, soprattutto gli anziani, le conseguenze possono essere gravi". Così Alessandro Maria Massè, direttore della Prima clinica ortopedica e traumatologica del Cto di Torino, durante un incontro organizzato dallo studio legale Ambrosio e Commodo di Torino.

"In tanti - spiega il medico - riportano fratture al polso e al gomito, ma anche traumi facciali. Pochi utilizzano il casco, nonostante i monopattini raggiungano una velocità massima di 25 km/h, che non é poco". La diffusione di monopattini e biciclette - ottima notizia nell'ottica di una mobilità sostenibile - si scontra con un preoccupante vuoto normativo. "I proprietari dei mezzi - dice l'avvocato Ludovica Ambrosio - non sono tenuti ad assicurare i veicoli che non hanno la targa e sono quindi anonimi. Ad oggi gli unici obbligati a sottoscrivere una polizza sono le società di sharing".