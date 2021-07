E' di nuovo allarme piromane: auto date alla fiamme nella notte a Torino e Moncalieri

E' di nuovo allarme piromane a Torino. Dopo quanto era successo lo scorso 6 luglio, con auto date alle fiamme in centro, tra via Bertola e via Cavour, poi in zona Lingotto e soprattutto in piazzale Caio Mario, dove erano state una quindicina le vetture coinvolte, si sono registrati tre casi nella notte appena trascorsa.

Una prima auto è stata 'attaccata' in via Borgosesia, all'angolo corso Francia, alle ore 4.11, poi un secondo episodio si è verificato alle 4.29 in corso IV Novembre 114, coinvolti anche alcuni bidoni oltre ad una vettura. Infine, in un crescendo tutt'altro che 'rossiniano', un altro caso si è verificato via Pastrengo 8 a Moncalieri: qui il piromane ha dato alle fiamme un dehors e tre auto subito dopo le 5.

I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti in tutte le situazioni, allertando anche le forze dell'ordine, che adesso sono sulle tracce di colui (o coloro) che si è divertito ad accendere roghi in giro per la città e alla fine anche in cintura. E che si teme possa colpire ancora.