Prende a calci un cane e alcune auto in sosta: 35enne nordafricano denunciato dalla Polizia

Venerdì pomeriggio una cittadina segnala al 112 la presenza di un soggetto molesto in lungo Dora Firenze. Alla pattuglia del commissariato Dora Vanchiglia giunta sul posto, la donna racconta di un uomo che poco prima, senza apparente motivo, aveva iniziato a prendere a calci il cane di una passante, urlando frasi incomprensibili.

Non pago, aveva poi rivolto la propria attenzione verso alcune auto in sosta, colpendole a più riprese. Grazie alla descrizione fornita, il reo, un cittadino nordafricano di 35 anni, viene rintracciato all’altezza di lungo Dora Siena. Durante la perquisizione, gli operatori rinvengono un taglierino occultato nella tasca dei pantaloni.

Da ulteriori accertamenti, è emerso come l'uomo non fosse nuovo a questo tipo di episodi: per lui è scattata la denuncia per maltrattamento di animali e porto di oggetti atti ad offendere.