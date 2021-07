Moncalieri lancia la campagna "adotta un indeciso" per convincere gli over 60 a vaccinarsi

Moncalieri lancia la campagna "adotta un indeciso" per invogliare gli over 60 a vaccinarsi

La campagna vaccinale sta procedendo spedita in Piemonte, altre 42mila persone hanno aderito ieri, tra prime e seconde dosi, ma resta ancora l'handicap degli over 60, la categoria maggiormente in ritardo.

Ed allora, su iniziativa dell'assessore alla Salute Silvia Di Crescenzo, il Comune di Moncalieri ha lanciato l'iniziativa "adotta un indeciso" per convincere tutti coloro che ancora non si sono fatti immunizzare. "E' una cosa che può e deve fare ognuno di noi", ha spiegato la Di Crescenzo, ricordando che "per chi ha più di 60 anni, non occorre nemmeno la preadesione: basta presentarsi con la tessera sanitaria e il documento di identità. E chi ha più di 60 anni e si registra sul sito www.ilpiemontetivaccina.it può scegliere anche il vaccino".

Per spiegare quanto sia "tutto molto semplice e rapido, perché si è seguiti con premura per l’intero percorso", l'assessore alla Salute sulla sua pagina Facebook ha postato un breve video che fa vedere come si svolge tutta la procedura al Palavaccini di Moncalieri, proprio per dimostrare con la forza delle immagini come tutto sia facile e veloce. "Sentiamo spesso dire che la vaccinazione è la via di uscita… Proviamo a dirlo in un modo diverso", ha aggiunto Silvia Di Crescenzo: "La vaccinazione è la strada aperta verso i giorni che verranno. Per stare di nuovo insieme e vicini".

Basta il tempo di un caffè, come viene detto in conclusione del video. "Con-vincere un indeciso per vincere insieme", è lo slogan che hanno lanciato il Comune di Moncalieri e Silvia Di Crescenzo, assieme all'hashtag #adottaunindeciso.