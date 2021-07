"PlayFul Art" tutta l'estate: cultura e gioco per bambini negli spazi aperti di Torino

L’iniziativa, che vanta la collaborazione del Museo Egizio e del Museo Nazionale del Cinema, oltre al patrocinio del Comune, prevede, durante l’estate, un tour itinerante di laboratori e proposte ludico-espressive per bambini dai 3 ai 12 anni. Per ogni attività saranno installate negli spazi scelti strutture removibilied è previsto l'intervento di esperti delle istituzioni museali e culturali aderenti al progetto.

"Attraverso PlayFul Art - spiegano i proponenti - vorremmo promuovere un’esperienza innovativa di educazione non formale, che privilegia i caratteri ludico espressivi come veicolo di cultura ed empowerment. Intendiamo esaltare la cultura del bambino, rendendolo attivamente parte di un processo giocoso di cittadinanza che si prefigge di riappropriarsi e di valorizzare i luoghi della città e il suo patrimonio culturale".

Nell’ambito del progetto verranno messi a disposizione gratuitamente ai bambini e alle famiglie oltre 800 biglietti per visitare il Museo Egizio e quello del Cinema.

Inoltre, grazie alla collaborazione con ConfCooperative Piemonte, saranno individuati spazi cittadini nei quai promuovere l’installazione di 4 BIBO, Biblioteche nei Boschi, piccole “casette” rustiche, interamente in legno massello locale, realizzate da cooperative del settore forestale, che accolgono libri per ragazzi e piccoli giochi da prendere in prestito.