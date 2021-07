Venaria, nel Cortile delle Carrozze Buffa racconta l'amicizia tra Fabrizio De André e Gigi Riva

Due personaggi unici, talentuosi e al tempo stesso "fuori posto" rispetto ai canoni del loro mondo. Entrambi legati a una terra dura e suggestiva come la Sardegna. Inevitabilmente destinati a essere amici. "Amici fragili", però: come il titolo dello spettacolo che Federico Buffa (ex commentatore di pallacanestro, ormai diventato narratore a tempo pieno) porta sul palco per raccontare Fabrizio De André e Gigi Riva.

Il palco è quello di Venaria Reale: nel Cortile delle Carrozze della Reggia, per il cartellone di "Metamorfosi". L'appuntamento è per le 21.30 del 20 luglio.