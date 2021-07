Weekend d’Arte al Castello di Rivoli: tanti eventi distribuiti su tre giorni

Il Castello di Rivoli , operando sul territorio piemontese e in dialogo con numerose istituzioni museali italiane e internazionali, agisce quale imprescindibile centro di cultura artistica contribuendo alla sua diffusione, valorizzazione e studio attraverso la produzione di cataloghi e pubblicazioni di elevato valore scientifico e avanzati programmi educativi.

Nell’ambito delle collaborazioni internazionali che il Museo ha attivato nel corso degli anni, grazie alla sinergia con il Centre d’art contemporain di Villa Arson a Nizza, il Castello di Rivoli presenta nelle sale al terzo piano della Residenza Sabauda la mostra personale di Otobong Nkanga (Kano, Nigeria, 1974) che per l’occasione ha ideato un progetto site-specific.

Nel contesto di una politica culturale condivisa dal Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica che concepisce l’aspetto performativo e di finzione come parte integrante delle mostre stesse, il Museo presenta nell’ambito della mostra Anne Imhof. SEX allestita nella Manica Lunga del Castello, l’attesissima performance The House of Narcissus (La casa di Narciso), 2021.