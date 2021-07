Le novità del Marketing nel 2021

Il marketing evolve anno dopo anno. Andiamo allora a vedere quali sono le novità emerse nell’ultimo anno e le ultime tendenze.

Contenuti interattivi. L’esperienza immediata e interattiva è vincente in quanto negli ultimi anni l’attenzione degli utenti online è diminuita sempre di più. Inserire contenuti interattivi è la chiave per rendere partecipe l’utente e, magari, raccogliere interessanti dati su di lui.

La scelta del social. I social sono in evoluzione costante. Per questo è fondamentale scegliere quello giusto. A seconda del tipo di attività, di prodotti/servizi offerti e del pubblico a cui questi sono destinati, scegliere il giusto social è il primo passo per un marketing di successo.

I video. Negli ultimi anni i video stanno sempre più sostituendo le immagini. Hanno un’interazione migliore, risultano più accattivanti e spesso sono in grado di spiegare tante cose in pochi secondi. Per questo è fondamentale usarli, soprattutto nella comunicazione social dell’azienda.