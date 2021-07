Il Consiglio comunale di Torino ha deciso: "Il 4 maggio diventi la giornata nazionale dell'affido"

Far si che l'amministrazione si attivi con il Parlamento e il Governo affinché il 4 maggio venga istituita la "Giornata nazionale dell'affido". E' questa la richiesta che si leva dalla Sala Rossa di Torino.



Il Consiglio comunale ha infatti approvato con 28 voti favorevoli una proposta di mozione di Elide Tisi (Pd) perché ogni 4 maggio venga celebrato l'affidamento familiare come un intervento di tutela dei minori e di aiuto alle loro famiglie. La data non è casuale, anzi: la data è stata prescelta per ricordare la legge 184 votata il 4 maggio 1983, che stabiliva che “il minore ha diritto di essere educato nella propria famiglia” ma quando il minore “è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, può essere affidato a un'altra famiglia in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione”.



Già lo scorso 4 maggio, nel convegno “Verso la Giornata nazionale dell'Affido” era stata presentata questa proposta. Una proposta che ora viene rilanciata con forza anche dal Consiglio comunale di Torino.