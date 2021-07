Studenti, ingegneri e dipendenti di multinazionale: ecco i giovani di Forza Italia per Damilano

Nelle file dei "mini-azzurri” – che ieri sera hanno dato il via alla campagna elettorale al Bar Crimea, dove ha presenziato anche l’imprenditore delle acque - ci sono tanti debuttanti, ma anche chi tenterà nuovamente l’avventura politica. E’ il caso di Marco Gitt o candidato in Circoscrizione 8, che nel 2016 aveva già preso parte alle Comunali, risultando il secondo più votato di Forza Italia e di tutto il centrodestra.

Tenterà di entrare in Sala Rossa e in Circoscrizione 2 Maria Vittoria Marocco, classe 1992 ed ingegnere edile. Per la 1 correrà Alberica Badini Confalonieri, 22 anni e studentessa di medicina. Dipendenti di una multinazionale del settore alimentare, cercheranno di sedersi – rispettivamente- ai banchi della Circoscrizione 3 e 7 Edoardo Airaghi (27 anni) e Francesca De Coll (25 anni). Per San Donato/Parrella si presenterà Simone Massarenti, 26 anni e libero professionista, mentre per San Salvario/Lingotto Veronica Pratis di 25 anni, dirigente della società di famiglia in ambito assicurativo.

Gitto:"Pronti a dare il nostro contributo"