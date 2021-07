Dove conviene far stampare gli adesivi aziendali? Online o in un centro stampa?

Possono essere utilizzati per le confezioni regalo o per rendere unico il packaging dei prodotti ma, anche, come insegne sulle vetrine o attaccati sulle divise dei propri dipendenti per riconoscere subito chi si occupa dei pagamenti in cassa da chi è responsabile invece dei ritiri in magazzino. Dove conviene far stampare gli adesivi aziendali però? È una domanda che, soprattutto chi si trovi in città medio-grandi come Torino, può essersi fatto ogni volta che ha pensato di procurarsi etichette e sticker personalizzati da tenere in negozio o per la propria attività artigianale. La buona notizia è che le alternative sono oggi più di un tempo e tali per cui, con un po’ di dedizione al momento della scelta, si riesce a risparmiare – e non di poco – sul costo di realizzazione dei propri adesivi personalizzati, soprattutto se se ne stampano grosse quantità.

Come risparmiare sulla stampa degli sticker personalizzati, in stamperia e online

Quando la domanda è dove conviene far stampare degli adesivi aziendali?, del resto, le due risposte a cui è quasi automatico pensare sono in un centro stampa e tramite un servizio di stampa digitale e la convenienza di entrambi le soluzioni sta, per lo più, in un costo unitario molto basso sugli ordini di grossi quantitativi. Molto più pragmaticamente ciò significa che se si intende stampare un unico adesivo da attaccare in vetrina in occasione degli sconti e per invogliare i passanti a entrare in negozio e approfittare di ribassi fino a metà prezzo non è detto che, effettivamente, rivolgendosi alla stamperia sotto casa il costo sia alla fine più basso di quello da sostenere comprando carta adesiva e toner colorati per la propria stampante e provando a realizzarlo in sé, per quanto il risultato sarà decisamente migliore; la maggior parte dei servizi digitali non accettano ordini per una sola unità. Al contrario invece, quando si abbia bisogno di stampare centinaia di etichette con la lista di ingredienti dei propri cosmetici artigianali, le due soluzioni possono essere di gran lunga quelle con ottimo rapporto qualità prezzo.

In un centro specializzato in stampe professionali, quando si intendono stampare adesivi personalizzati così come per ogni altro tipo di stampa, si può godere soprattutto della consulenza di veri esperti in materia: insieme si possono decidere forme e dimensioni più adatte all’utilizzo che si farà dei propri sticker ed etichette adesive ma anche materiali migliori e più resistenti, soprattutto se gli adesivi personalizzati faranno parte del packaging esterno dei propri prodotti, e perché no cosa far stampare su di essi, se solo il proprio logo o anche informazioni come l’indirizzo del proprio store o i propri recapiti telefonici. Conviene, insomma, soprattutto se è la prima volta che si stampano degli adesivi aziendali e si ha bisogno di una guida nel progettarli.

Non che qualcosa di simile non si possa fare ormai anche online: la maggior parte di servizi di stampa digitali, a prescindere che si tratti della stampa di adesivi personalizzati o di poster e manifesti pubblicitari, guidano i propri clienti passo passo nella scelta delle dimensioni e delle forme, del lettering e dell’allineamento del testo, dei colori e del formato delle immagini, del tipo di carta – o carta adesiva in questo caso – e della qualità di stampa, eccetera. Il vero vantaggio è, in questo caso, che si può fare tutto da casa o senza doversi allontanare da lavoro e con pochi click. Ordinando online i propri adesivi brandizzati, tra l’altro, non si deve far altro che attendere la consegna all’indirizzo scelto e non è un aspetto non da poco in termini di praticità, soprattutto sugli ordini di grossi quantitativi.

Sia in una stamperia fisica e sia online, comunque, per valutare più facilmente dove conviene far stampare gli adesivi aziendali l’ideale è chiedere in anticipo un preventivo.